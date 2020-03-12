شاهد: القصف الصاروخي على القاعدة الامريكية في معسكر التاجي

2020/03/12 | 06:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر القصف الصاروخي على القاعدة الامريكية في معسكر التاجي شمال بغداد عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة نحو 12 آخرين من ميلشيات التحالف الامريكي....

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