2020/03/12 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /حلت الفنانة المصرية ” يسرا ” ضيفة مع الإعلامية ” مهيرة عبد العزيز ” في برنامجها ” غدا أجمل ” المذاع على قناة ” mbc ” والتي تحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل زواجها من خالد صالح سليم وعدم الإنجاب .
وقالت يسرا إنها تعرفت على خالد صالح سليم منذ أن كانت بعمر ال 7 […]
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وقالت يسرا إنها تعرفت على خالد صالح سليم منذ أن كانت بعمر ال 7 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يسرا : زوجي نصحني بعدم الإنجاب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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