يسرا : زوجي نصحني بعدم الإنجاب

2020/03/12 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حلت الفنانة المصرية ” يسرا ” ضيفة مع الإعلامية ” مهيرة عبد العزيز ” في برنامجها ” غدا أجمل ” المذاع على قناة ” mbc ” والتي تحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل زواجها من خالد صالح سليم وعدم الإنجاب .وقالت يسرا إنها تعرفت على خالد صالح سليم منذ أن كانت بعمر ال 7 […]

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