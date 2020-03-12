الصحة العالمية تعلن كورونا وباء عالميا

2020/03/12 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.وأضاف خلال مؤتمر صحفي “قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة).لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء”.وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين […]

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