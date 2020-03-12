التحالف الدولي يعلن حصيلة قصف معسكر التاجي وامريكا وبريطانيا تتوعدان

2020/03/12 | 07:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الخميس ان ثلاثة من عناصر قواته قتلوا على الاقل فيما اصيب 12 اخرون بجروح بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

قال التحالف الدولي في بيان إنه "قتل ثلاثة من أفراد قوات التحالف (..) وأصيب ما يقارب 12 فرداً إضافياً" في الهجوم على معسكر التاجي، مشيراً إلى سقوط 18 صاروخ كاتيوشا.



وجاء في البيان "يتحرى التحالف وقوات الأمن العراقية ما حدث في الهجوم".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.



وهذا الهجوم هو الثاني والعشرين منذ نهاية أكتوبر ( تشرين الأول) ضدّ مصالح أميركية في العراق.



ولم يحدد التحالف جنسيات الجرحى.

بدورها تعهدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاسبة مرتكبي الهجوم على قاعدة التاجي.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشنّ هجمات مماثلة، في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.



وهذا الهجوم هو الـ 22 منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ضدّ مصالح أميركية في العراق.

وكان مسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة العديد بجروح تراوحت بين الطفيفة والبالغة، ولم يحدد المسؤول جنسيات الجرحى.

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