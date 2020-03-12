الرئاسة والبرلمان العراقيين يعلقان على استهداف قاعدة التاجي

2020/03/12 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الرئاسة العراقية، الخميس، استهداف قاعدة التاجي بالصواريخ، مطالبة باجراء تحقيقات للوقوف على خلفيات الهجوم، فيما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ...

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