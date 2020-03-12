2020/03/12 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الخميس، عن الفصائل التي تعرضت للقصف على الحدود العراقية السورية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل القصف على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل القصف على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).