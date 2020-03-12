إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

2020/03/12 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، عن إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكر بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الأخيرة أن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.وأضاف في بيان أن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس […]

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