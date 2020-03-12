العراق يغلق حدوده مع إيران والكويت

2020/03/12 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إغلاق حدود العراق مع كل من إيران والكويت، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.وقالت الهيئة، في بيان نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية مقتطفات منه، إنها ستسمح بدخول المواطنين العراقيين عبر جميع المنافذ البرية مع إيران والكويت حتى يوم 15 مارس، أما بعد هذا الموعد فستكون هذه المنافذ مغلقة.[…]

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