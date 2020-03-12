ماذا يعني تصنيف كورونا وباءً عالميا؟

2020/03/12 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، الأربعاء، الكثير من التساؤلات حول ما يعنيه هذا القرار والتداعيات الناجمة عنه.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تصنيف “وباء عالمي” يتم إعلانه عندما ينتشر مرض جديد حول العالم بصورة تفوق التوقعات ولا يملك البشر مناعة تجاهه، حيث يعتمد إعلان هذا التصنيف على مدى تفشي الفيروس […]

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