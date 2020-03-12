أحمد بهاء الدين شعبان - -كورونا- صهيونية!

2020/03/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بهاء_الدين_شعبان شغلتنا هموم جائحة فيروس "كورونا" المُتَجَدِّد، عن تتبع جائحة سياسية أخرى، هى الانتخابات الإسرائيلية، التى جرت وقائعها، وظهرت نتائجها، التى لا تقل خطراً، منذ أيام قلائل!وإذا كان فيروس "كورونا"، على ما يتضمنه من تهديدات، سيستغرق مداه المقدور، بخيره وشره، ويمضى إلى حال سبيله، مثلما مضى، فيما مضى، وباء "الكوليرا"، و"الجدُرى"، وغيرهما من النوائب، فإن "كورونا الصهيونى" باقٍ معنا، حتى......

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