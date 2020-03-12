عباس علي العلي - حسابات الوهم وحسابات الدم

2020/03/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي في ليلة والعالم من محيطه لمحيطه ومن قطبه الشمالي الى قطبه الجنوبي مشغول ومنشغل فيها بحسابات الأرقام الكارثية التي سببها وباء كروونا وعظم من أثرها أنخفاض أسعار النفط العالمية، وكأن العالم كله خلية نحل تتسابق لأجل هدف واحد هو أطفاء ما يمكن إطفاءه من حرائق هنا وهناك، أو الحد من الخسائر الكارثية على كل المستويات، خاصة وأن كثيرا من الدول والمجتمعات على حافات الكارثة الأعظم في القرن الواحد والعشرين، ومن......

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