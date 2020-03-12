محمد أبو قمر - قول علي قول

2020/03/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر قيل إن قدما قد وُضعت في الصين ، ووُضعت القدم الأخري في الأندلس ، جيد ، لقد عرفنا الآن ما تم إنجازه بالقدمين ، فماذا كان شأن العقل في هذه العملية شديدة الاتساع؟!!.أعتقد أن التفاخر بالتوسع الجغرافي غير الفخر بمدي الاتساع العقلي ، فكثير من الحضارات حققت مثل هذه التوسعات الجغرافية ثم ما لبثت أن انكمشت حول نفسها دون أن تترك أي أثر يساعد البشرية في تحسين أحوالها العلمية والاجتماعية والاقتصادية والإ......

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