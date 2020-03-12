الكونغرس يمنع ترامب من شن حرب ضد إيران

2020/03/12 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعطى الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موافقته النهائية على قرار يحد من صلاحية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقيام بعمل عسكري ضد إيران.وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في المصادقة بغالبية 227 صوتا مقابل 186 على القرار، الذي يمنع ترامب من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.لكن […]

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