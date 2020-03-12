هل والدة نانسي عجرم تشبه نجوى كرم؟

2020/03/12 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لم يكن يوم العاشر من شهر آذار تاريخاً لمحاكمة الطبيب فادي الهاشم بقضيّة مقتل محمد الموسى في منزله فقط، بل صادف عيد ميلاد والدة النجمة نانسي عجرم أيضاً.وفي هذه المناسبة السعيدة، قطعت الفنانة نانسي عجرم قالب الحلوى مع والدتها إحتفالاً بعيد ميلاد الأخيرة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.وغالباً […]

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