2020/03/12 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ على قاعدة التاجي قرب بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 08:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ على قاعدة التاجي قرب بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ على قاعدة التاجي قرب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).