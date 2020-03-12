خبير امريكي يكشف السبب الحقيقي لتواجد القوات الامريكية في العراق

2020/03/12 | 08:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المذيع والمحلل السياسي الامريكي "كيفين بارييت" ان الامريكيين في العراق موجودون في مهمة لتدمير البلاد وان المحافظين الجدد الموالين للكيان الصهيوني...

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