الحلبوسي يدعو عبد المهدي لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه استهداف المعسكرات

2020/03/12 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، بقصف بصواريخ كاتيوشا.

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