الحلبوسي يدعو عبد المهدي لمحاسبة من يهاجمون القواعد العسكرية ويعدها ’’استهدافاً لأمن العراق’’

2020/03/12 | 08:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، مساء الأربعاء، بقصف بصواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي.

وأكد الحلبوسي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن قوات التحالف "تتواجد بطلب الحكومة العراقية وموافقتها؛ لتدريب القوات الأمنية العراقية، وتقديم الدعم والإسناد في محاربة داعش الإرهابي وملاحقة فلوله".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف".

وشدد على "ضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة وملاحقتها ومحاسبتها"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاعتداءات هي استهداف لأمن العراق وسلامة أراضيه".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف".

واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوريً لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

ولفتت الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".

واشارت الى أنها "قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال، وان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق."

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