لن نتسامح معهم.. بومبيو يعلن الاتفاق مع نظيره البريطاني على محاسبة المسؤولين عن ’’هجوم التاجي’’

2020/03/12 | 08:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فجر الخميس (12 اذار 2020)، إنه لن يتم التسامح بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونشر بومبيو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا : "لن يتم التسامح بشأن الهجوم المميت الذي استهدف اليوم (الأربعاء) قاعدة التاجي العسكرية في العراق".

وأوضح بومبيو أنه اتفق مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أنه "يجب محاسبة المسؤولين".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية التي تأوي قوات التحالف الدولي.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، عن مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف".

واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوريً لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

ولفتت الى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".

واشارت الى أنها "قد أبلغت رسميا بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وان مباحثات جادة تجري في هذا المجال، وان مثل هذه الاعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الاوضاع في العراق."

بغداد اليوم- بغداد

دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، مساء الأربعاء، بقصف بصواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي.

وأكد الحلبوسي بحسب

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم-بغداد

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