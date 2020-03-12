2020/03/12 | 08:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تدين الهجوم على معسكر التاجي ومقتل 3 عسكريين من التحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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