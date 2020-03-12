ترقب شديد.. البلاد بانتظار أمطار رعدية.. تعرف على موعد ومكان انطلاقها

2020/03/12 | 08:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تطغى الاجواء الغائمة خلال اليوم الخميس، فيما تبدأ الامطار بالهطول غرب الانبار خلال ساعات فجر الجمعة.وقال المتنبئ صادق عطية في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “محور المنخفض في الطبقات العليا حاليا يتمركز شرق ليبيا ، من المتوقع وخلال 24 ساعة القادمة ان يندفع ببطئ نحو أجواء مصر ليتمركز وسطها في الوقت […]

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