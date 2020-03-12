واشنطن ولندن تتعهدان بمحاسبة منفذي الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية

2020/03/12 | 08:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا، بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة التاجي الذي أسفر عن مقتل جنديين، واحد أمريكي والآخر بريطاني، إضافة الى متعاقد أمريكي.

وبحسب ما نقلته جريدة الراي الكويتية، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقتل الجنديان والمتعاقد في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء أمس الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية االتي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد.

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