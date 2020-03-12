العمليات المشتركة توجه بفتح تحقيق بشأن الاعتداء الصاروخي على معسكر التاجي

2020/03/12 | 08:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، بياناً مهماً بشأن القصف الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، أن "معسكر التاجي تعرض مساء أمس الأربعاء إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف، مما أدى إلى سقوط ٣ قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف".

وأضافت، أن "هذا الهجوم يعد تحدياً أمنياً خطيراً جدًا وعملًا عدائيًا"، لافتة إلى أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء مهما كانت الجهة".

ودعت القيادة، المواطنين إلى الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية".

وأوضحت، أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس أي طرف أخر"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف قد أبلغت رسمياً بقرار الانسحاب الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب العراقي وأن مباحثات جادة تجري في هذا المجال."

وأكدت أن "مثل هذه الأعمال تعرقل هذه الجهود وتعقد الأوضاع في العراق".

يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي.

وقالت الخلية في بيان، إن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر"، مؤكدة تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.

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