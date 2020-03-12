كتلة صادقون: أمريكا تتدخل باختيار رئيس الوزراء بالعراق

2020/03/12 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة صادقون النيابية العراقية، عن استمرار السفارة الأمريكية لدى بغداد بالتدخل لاختيار شخصية رئيس الوزراء عبر أدواتها السياسية داخل مجلس النواب....

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