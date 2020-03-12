رئاسة الجمهورية: قصف التاجي استهداف لأمن العراق


رئاسة الجمهورية: قصف التاجي استهداف لأمن العراق
2020/03/12 | 09:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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