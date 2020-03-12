المالية النيابية: الإنفاق غير الضروري المؤثر الحقيقي على الموازنة

2020/03/12 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن الـتأثير الحقيقي على الموازنة هو الإنفاق غير الضروري، وليس هبوط أسعار النفط.

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