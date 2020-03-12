التربية: سنطلق منصة نيوتن الإلكترونية لإيصال المناهج للطلبة

2020/03/12 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أنها بصدد إطلاق تطبيق "منصة نيوتن الإلكترونية" لإيصال المناهج الدراسية للطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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