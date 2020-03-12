2020/03/12 | 09:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشتعلت سماء العراق فجر الخميس، يقصف صاروخي طال قاعدة عسكرية تسبب بمقتل واصابة العديد من قوات التحالف الدولي بين اميركان وبيريطانيين، فيما استهدف قصف مضاد مقرات ألوية وفصائل عسكرية غرب الأنبار.وأعلن التحالف الدولي مقتل 3 من قواته في القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي مساء الأربعاء، فيما قال ببيان اطلعت عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات الثلاثة “منزعجة بشدة” وبيان بريطاني أميركي “مشترك”.. ماقصة ليلة الصواريخ “الدامية”؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسات الثلاثة “منزعجة بشدة” وبيان بريطاني أميركي “مشترك”.. ماقصة ليلة الصواريخ “الدامية”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).