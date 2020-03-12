مصرف الرافدين يحدد فترة تسديد قروض 25 مليون للمحال والمهن

2020/03/12 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل الى 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرا .

ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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