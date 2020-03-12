صحة ذي قار تحجر منزليا العائدين من ايران 14 يوما

2020/03/12 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاربعاء ، عن حجر الاشخاص العائدين من ايران منزليا مدة 14 يوما ، في اطار الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق صحي قام بزيارات ميدانية الى الاشخاص العائدين من جمهورية ايران في قضاء […]

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