الرافدين يحدد فترة تسديد قروض الـ 25 مليون لأصحاب المحال

2020/03/12 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد مصرف الرافدين، الخميس (12 آذار 2020)، مدة تسديد قروض الـ 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال ...





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