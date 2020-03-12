بسبب كورونا.. ترامب يعلق الرحلات بين أمريكا وأوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوماً

2020/03/12 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء الخميس 12 مارس/آذار 2020، أن بلاده ستعلّق استقبال الرحلات الجوية كافةً القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا، مدة 30 يوماً؛ في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس “كورونا المستجد”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس ترامب في خطاب وجهه إلى “الأمة الأمريكية” من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في العاصمة واشنطن.

قال ترامب في خطابه: “من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة”.

وأضاف: “القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة”، مبيناً أنه “سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع”.

لفت ترامب إلى أنه “ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن؛ بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة”.





أوضح أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة الفيروس، لافتاً إلى أنه تم تسجيل انخفاض في أعداد المصابين، خلال الأيام الماضية.

ترامب قال إن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وإن واشنطن اتخذت خطوات جدية في هذا الصدد، وخصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.

تابع في السياق ذاته، قائلاً: “لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم، وسنعرقل انتشار فيروس كورونا”، مضيفاً: “أمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال بالولايات المصابة”.

كما بين أن “ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية”.

بغداد اليوم- متابعة

اتخذ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة نحو الحد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران.

وصادق مجلس النواب على وثيقة تسمح بإطلاق مناقشة فورية لمشروع القانون الخاص بالحد من صلاح

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافي

بغداد اليوم-متابعة

خرجت طبيبة من مدينة ووهان، كانت قد سربت معلومات حول انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، عن صمتها، قائلة إن السلطات كممت صوتها لأنها حاولت التنبيه من تفشي المرض دون إذن.

وقالت مديرة قسم الطوارئ في مستشفى ووهان المركزي، آي في

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