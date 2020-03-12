بالصور.. تعقيم قنصلية إيران بالنجف بعد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل بـ ’’كورونا’’ ومغادرتها العراق

2020/03/12 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أجرت قوات الدفاع المدني، الخميس (12 اذار 2020)، حملة لتعقيم القنصلية الإيرانية في النجف، عقب تأكيد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل الإيراني بفايروس كورونا، إثر عدتها من إيران الى العراق.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالنجف، في بيان، إنه "بعد تشخيص حالة جديدة في النجف الاشرف، مصابة بفايروس كرونا، فرق الدفاع المدني (CBRN ) باشرت بتعقيم مكان إقامة المصابة".





وأكد الدفاع المدني "نقلها المصابة خارج النجف باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران بواسطة عجلة الإسعاف".

ولم يحدد الدفاع المدني هوية المصاب، لكن مصادر من داخل النجف قالت إن المصابة هي زوجة القنصل، وذلك بعد تداول أنباء بشأن إصابة "أحد افراد عائلة القنصل".

وكانت دائرة الصحة في النجف قد أعلنت، الأربعاء (11 اذار 2020)، أن القنصل الإيراني في المحافظة، قرر مغادرة العراق بعد ثبوت اصابة أحد افراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بالنظر لكثرة الاتصالات والاستفسارات الواردة الينا، نود ان نوضح بان احد افراد عائلة قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في النجف الاشرف ثبت اصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف البيان، أنه "وفي الوقت الذي نتمنى لها ولجميع المرضى الشفاء العاجل، نود ان نوضح اننا في دائرة صحة النجف اتخذنا الاجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ومن ذلك اخذ وارسال العينات وفحصها مختبريا، وبعد التأكد من الاصابة تم التواصل مع القنصل وابدى تعاونا وتفهما كاملا لإجراءاتنا الصحية".

وأكدت دائرة الصحة في النجف، أن "القنصل قرر وعائلته مغادرة البلاد لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة القادمة".

وأعلنت وزارة الصحة، الاربعاء (11 آذار 2020)، حصيلة جديدة لأعداد المصابين والمتوفين في العراق بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "مختبرات الوزارة، شخصت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف مع حدوث حالة وفاة جديدة (كربلاء)".

وأضافت، ان "مجموع الإصابات المؤكدة، من خلال مختبر الصحة العامة المركزي، بلغ 68 إصابة فيما بلغ مجموع الوفيات المسجلة: 8 وفيات وحالات الشفاء التام 15".

وأكدت الوزارة، "تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، داعية الجهات المعنية إلى "محاسبة المخالفين كما تؤكد الوزارة على الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار العدوى".

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