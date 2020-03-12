لموجهة كورو نا.. السعودية توقف السفر والرحلات الجوية مع عشرات الدول

2020/03/12 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن القرار جاء وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ويشمل كلا من دول الاتحاد […]

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