ترامب يتخذ عدة قرارات “حازمة” بعد ارتفاع اصابات كورونا في الولايات المتحدة

2020/03/12 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، بينما أعلنت العديد من الدول عن إجراءات حاسمة لاحتواء الوباء، وسط ازدياد حالات الإصابة والوفاة في مختلف أنحاء العالم.وفي كلمة ألقاها مساء الأربعاء من البيت الأبيض، قال الرئيس ترامب “أنا واثق من أننا سنقضي على فيروس كورونا”.وقرر ترامب وقف السفر […]

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