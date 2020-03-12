أدوار لعبتها هيئة تحرير الشام

2020/03/12 | 09:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض للاتفاقيات، مقابل إهمال للجبهات، سلوكيات تتخذها هيئة تحرير الشام

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