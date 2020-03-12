السويد تسجل أول حالة وفاة بكورونا والدنمارك تغلق مؤسساتها التعليمية

2020/03/12 | 09:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت السلطات الصحية السويدية، اليوم الخميس، وفاة شخص مسن مصاب بكورونا، وأصبح أول حالة وفاة بسبب الفيروس في المملكة، التي يبلغ عدد المصابين فيها نحو 460 شخصا.

وقالت الوزارة أنها حظرت التجمعات الحاشدة لأكثر من 500 شخص في مكان واحد، بهدف منع انتشار الفيروس.

وفي الدنمارك، أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إغلاق كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين.

كما دعت الشرطة الدنماركية السكان للامتناع عن تنظيم تجمعات لأكثر من 100 شخص.

وحتى اللحظة تم تأكيد 514 إصابة بفيروس كورونا في الدنمارك، وارتفع عدد المصابين في البلاد بـ 10 أضعاف منذ يوم الاثنين الماضي.

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