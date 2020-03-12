إصابة 4 اشخاص طعنا في لندن

2020/03/12 | 09:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، عن اصابة اربعة اشخاص طعنا شمال شرقي لندن.

وقالت الشرطة إن "أربعة فتيان أصيبوا طعنا في حي والثامستو، بشمال شرق لندن في ساعة متأخرة أمس الأربعاء".

وأضافت أن "الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة".

وتابعت أنها "ألقت القبض على سبعة أشخاص للإخلال بالأمن وحيازة سلاح والشجار في مكان عام".

وبينت الشرطة أن "الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس".

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