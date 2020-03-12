2020/03/12 | 09:24 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق .. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 79 شخصا وسط تشديد الإجراءات الاحترازية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 79 شخصا وسط تشديد الإجراءات الاحترازية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 79 شخصا وسط تشديد الإجراءات الاحترازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).