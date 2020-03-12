وزارة الصحة توجه رسالة إلى المواطنين بشأن كورونا

2020/03/12 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، الخميس، رسالة إلى المواطنيين للوقاية من فيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الدكتورة سنان غازي مديرة مركز الأمراض الانتقالية لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “عدم الاختلاط حالياً هو الحل الأمثل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مبينة أن “عدد الأشخاص المسجلين بالإصابة قليل، ولكن هناك تخوف من وجود

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