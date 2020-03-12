برهم صالح يدين استهداف قاعة التاجي بالصواريخ

2020/03/12 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ادانت رئاسة الجمهورية برهم صالح، الخميس، استهداف قاعة التاجي بالصواريخ، فيما طالبت باجراء تحقيقات للوقوف على خلفيات الهجوم.وقالت الرئاسة في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه انها “تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى الى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ لعددٍ من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي […]

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