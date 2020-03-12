ترامب يمنع السفر الى اوربا باستثناء بريطانيا بسبب ترامب

2020/03/12 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، انه سيمنع السفر الى اوربا باستثناء بريطانيا، مبينا ان ذلك جاء ضمن الاجراءات الخاصة لمواجهة فايروس كورونا.وقال ترامب في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، “سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا”.واضاف ان “الولايات المتحدة قادرة […]

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