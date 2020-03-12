اقليم كوردستان يغلق معظم الأماكن السياحية

2020/03/12 | 09:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الخميس عن اغلاق اغلب المرافق السياحية في الاقليم وذلك لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

واصدرت الهيئة بيانا ورد لشفق نيوز، يتضمن عدة نقاط وهي كالاتي:اغلاق المصائف ومدن الالعاب كافة، والمجمعات السياحية كافة، واغلاق الكافتيريات كافة.

واشار البيان الى منع الجلوس لتناول الطعام في مطاعم الاكلات السريعة (بإستثناء السفري فإنه مسموح به)، واغلاق جميع المطعام ذات النجمة والنجمتين.

واوضحت الهيئة في بيانها ان تلك القرارت تدخل حيز التنفيذ من تاريخ اليوم المصادف 12/3/2020 ولغاية 1/4/2020.

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