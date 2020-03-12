التحالف الدولي يعبر عن قلقه الشديد حول اصابات امريكية وبريطانية بالقصف الصاروخي

2020/03/12 | 09:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏المبعوث السابق للتحالف الدولي في العراق بريت ماكغورك يعبر عن قلقه الشديد حول اصابات امريكية وبريطانية بالقصف الصاروخي على مقارهم في قاعدة التاجي.مؤكدا بأن” قبل الخريف الماضي ، لم […]

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