الصحة توجه رسالة إلى المواطنين بشأن  فيروس كورونا في العراق

2020/03/12 | 09:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وجهت وزارة الصحة، الخميس، رسالة إلى المواطنيين للوقاية من فيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الدكتورة سنان غازي مديرة مركز الأمراض الانتقالية لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “عدم الاختلاط حالياً هو الحل الأمثل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مبينة أن “عدد الأشخاص المسجلين بالإصابة قليل، ولكن هناك تخوف من وجود بعض الحالات […]

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