2020/03/12 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، أنها بصدد إطلاق تطبيق “منصة نيوتن الإلكترونية” لإيصال المناهج الدراسية للطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الوزارة ستطلق تطبيق “منصة نيوتن الإلكترونية” التي ستحتوي على مجموعة كبيرة من الدروس لجميع المراحل الدراسية ليتمكن الطالب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: سنطلق منصة نيوتن الإلكترونية لإيصال المناهج للطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: سنطلق منصة نيوتن الإلكترونية لإيصال المناهج للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).