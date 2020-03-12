المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن مقتل 18 شخصا بالقصف قرب الحدود العراقية

2020/03/12 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن مقتل 18 شخصا على الأقل بالقصف الذي استهدف مواقعا في منطقة البو كمال بسوريا.

وقال المرصد في بيان له ان " 18 شخصا قتلوا في منطقة الحسيان بمنطقة البوكمال اثر قصف نفذته ثلاث طائرات مجهولة".

ويأتي ذلك بعد سقوط 10 صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركي وبريطاني، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي.

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