ذي قار: إطلاق حملة لتفكيك المخلفات الحربية وتفتيش الهياكل المهجورة

2020/03/12 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مديرالافواج في قيادة شرطة ذي قار، العميد خالد وحش ،الخميس، عن القيام بجولات تفتيشية قرب الهياكل المهجورة وتفكيك المخلفات الحربية ضمن الحملة التي وجهت بها خلية الازمة بالمحافظة.وقال […]

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