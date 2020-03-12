2020/03/12 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين، مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان “مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدد فترة تسديد قروض الـ25 مليون دينار المخصصة لاصحاب المحال) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدد فترة تسديد قروض الـ25 مليون دينار المخصصة لاصحاب المحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).