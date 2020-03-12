بالصور: حملة تعقيم واسعة للقنصلية الإيرانية بالنجف بعد إصابة أحد أفراد عائلة القنصل بكورونا

2020/03/12 | 09:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قامت قوات الدفاع المدني في محافظة النجف، بحملة تعقيم وتعفير واسعة للقنصلية الايرانية في النجف، بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا لأحد افراد عائلة القنصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “بعد تشخيص حالة جديدة في النجف الاشرف مصابة بفايروس كورونا، فرق الدفاع المدني النجف الاشرف CBRN تباشر بتعقيم […]

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